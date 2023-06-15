ЗСУ продовжують контрнаступ на трьох напрямках – ISW

Українські сили продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках, вчора вони досягли певних успіхів.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вчора заявила, що українські війська просунулися від 200 до 500 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського фронту та від 300 до 350 метрів на невстановлених ділянках Запорізького напрямку.

В ISW написали, що, згідно з повідомленнями російських провоєнних блогерів, українські війська продовжують контратаки на північно-західних, північно-східних і південно-західних околицях Бахмута.

ISW додали, що українські та російські джерела повідомили, що бої тривають на заході Донецької області, зокрема в районі Макарівки, а також на заході Запорізької області на південь від Оріхова.

"Російські воєнкори припустили, що сильний дощ і погана погода на півдні України могли знизити темп українських атак, але Маляр підкреслила, що погодні умови не завжди впливають на українські наступальні дії. Речник оперативно-тактичного угруповання "Таврійський напрямок" Валерій Шершень зазначив, що українські сили на Запорізькому напрямку пріоритетно завдають ударів по російських системах радіоелектронної боротьби", йдеться в звіті.

Аналітики в ISW вважають, що російські засоби РЕБ мають вирішальне значення в ускладненні українських атак на цій ділянці фронту.