ЗСУ продовжують просуватися у Курській області – ISW
Збройні сили України продовжують просування в Глушковському районі Курської області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що ЗСУ діють у Веселому (на південний захід від Глушково), а російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт. Водночас російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушково) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно в 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю.
За аналізом ISW, 14 вересня українські війська продовжували просуватися на північ від Суджі. російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поречне (на північ від Суджі).