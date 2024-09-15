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ЗСУ продовжують просуватися у Курській області – ISW

15 вересня 2024, 10:53
ЗСУ продовжують просуватися у Курській області – ISW
iakursk.ru
ЗСУ діють у російському Веселому, на південний захід від Глушково.

Збройні сили України продовжують просування в Глушковському районі Курської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що ЗСУ діють у Веселому (на південний захід від Глушково), а російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт. Водночас російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушково) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно в 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю. 

За аналізом ISW, 14 вересня українські війська продовжували просуватися на північ від Суджі. російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поречне (на північ від Суджі). 

Також геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що російські війська увійшли в західну частину Любимівки під час ротної механізованої атаки, а російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до південно-західної околиці Любимівки, а також у поля на північний захід від Дарино (на південь від Любимівки).
 
На геолокаційних знімках, опублікованих 14 вересня, видно піхоту російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ), яка діє в центрі Борки (на південний схід від Суджі), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися далі вглиб населеного пункту. 
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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