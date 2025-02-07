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ЗСУ прорвали оброну росіян в районі Суджі – ISW

07 лютого 2025, 11:33
ЗСУ прорвали оброну росіян в районі Суджі – ISW
iakursk.ru
Українські військові просунулися вглиб росії
В Курській області ЗСУ почали нову хвилю механізованих штурмів і просунулися у тилу росіян на південний схід від Суджі.
 
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
 
"Українські сили зайняли позиції на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і взяли Колмаків та Фанасєєвку", – вказано у звіті.
 
Аналітики деталізували, що українські сили були приблизно чисельністю з батальйон і просунулися вони на 5 км. У огляді наводяться дані російських воєнкорів, які заявили, що ЗСУ атакували з використанням 30-50 одиниць бронетехніки.
 
ISW звернув увагу, що в рф занепокоєні просуванням ЗСУ, оскільки це може загрожувати тиловим районам російського
угруповання на південь від Суджі, і ускладнити здатність росіян перекрити українські наземні лінії звʼязку.
 
Аналітики зазначили, що штурмові дії ЗСУ на Курщині продовжуються, що створює додатковий тиск на дислоковані на кордоні з Україною російські підрозділи.
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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