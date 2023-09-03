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ЗСУ прорвали першу лінію оборони рф на півдні – Тарнавський

03 вересня 2023, 11:53
ЗСУ прорвали першу лінію оборони рф на півдні – Тарнавський
Фото: з вільного доступу
За словами командувача ОСУВ "Таврія", на побудову першої лінії оборони росіяни витратили 60 відсотків своїх ресурсів, а на другу та третю - по 20.

Українські війська прорвали першу лінію оборони росії на Запорізькому напрямку і очікують швидших успіхів. 

Про це в інтерв'ю The Guardian розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. 

За його словами, друга лінія оборони окупантів на півдні є слабшою, ніж була перша. 

Тарнавський підрахував, що росія витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% другої та третьої ліній, оскільки, на його думку, "москва не очікувала, що українські сили пройдуть".

Він додав, що зараз Сили оборони перебувають між першою та другою лініями оборони окупаційних військ. Українські війська висуваються з обох сторін на пролом та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.

"В центрі наступу ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони. Противник підтягує резерви не лише з України, а й з росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. Все у нас попереду", - сказав він.

війна в Україніросія окупантиЗСУконтрнаступоборона

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