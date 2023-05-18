ЗСУ прорвали російську оборону на західних околицях Бахмута
Українські військові здійснили успішні наступальні дії на західних околицях міста Бахмут та створили плацдарм для подальшого контрнаступу на даному напрямку.
Про це повідомляє пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ширина смуги прориву склала близько двох кілометрів, а глибина – 700 метрів.
"Попередньо, у супротивника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х". Станом на зараз ще четверо росіян – у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.