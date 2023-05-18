ЗСУ прорвали російську оборону на західних околицях Бахмута

Ширина смуги прориву склала близько двох кілометрів, а глибина — 700 метрів.

Українські військові здійснили успішні наступальні дії на західних околицях міста Бахмут та створили плацдарм для подальшого контрнаступу на даному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ширина смуги прориву склала близько двох кілометрів, а глибина – 700 метрів.

"Попередньо, у супротивника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х". Станом на зараз ще четверо росіян – у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.