ЗСУ просунулися на деяких ділянках фронту – ISW

Позиційні бої тривали на Донеччині.

Збройні сили України просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки на Донеччині. Також вони відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Впродовж минулої доби, 25 січня, у Донецькій області позиційні бої тривали поблизу Бахмута. Зіткнення були в районі Васюківки та Богданівки, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Також позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Опитного, Спартака, Сіверного та на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського.

Аналітики ISW зауважують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від окупованого Донецьк. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ нещодавно просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометрів уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки, яка розташована на південний захід від Донецька.

Крім того, 25 січня українські війська завдали удару по навчальному полігону російських операторів безпілотників поблизу окупованого Іловайська Донецької області.

Тим часом російські джерела стверджують, що українська армія завдала удару по навчальному комплексу російської військової частини № 72. 78528 поблизу Покровки, що на схід від Іловайська. Тоді загинуло 24 військовослужбовці рф.

Також Машовець повідомив, що українські війська відкинули російські сили на 150 метрів на північний схід від Завітного Бажання, де діють підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади та 37-ї гвардійської ОМСБр рф. Оглядач заявляє, що Сили оборони просунулися на глибину до одного кілометра на південний захід від Мирного, яке розташоване за 16 км на північний захід від Роботиного у Запорізькій області.

В ISW повідомдяють, що напередодні позиційні бої тривали 25 січня на східному (лівому) березі Херсонської області біля Кринок. Втім, жодна зі сторін не зробила жодного підтвердженого просування.