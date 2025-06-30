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ЗСУ просунулися на двох напрямках на фронті – ISW

30 червня 2025, 10:31
ЗСУ просунулися на двох напрямках на фронті – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські сили просунулися в Сумській області.
Українські війська просунулися на двох напрямках на фронті - на півночі Сумської області та в районі Часова Яру.
 
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи геолокаційні дані.
 
"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Олексіївки (на північ від міста Суми)", - вказується у звіті.
 
Також російські воєнкори стверджують, що ЗСУ контратакували на південь від Яблунівки та в районі Андріївки.
 
Водночас росіяни намагалися просуватися на кількох напрямках, однак успіхів не досягли, стверджують аналітики ISW.
 
У Харківській області російські війська продовжили наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого і в напрямку Липці та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але не мали жодних підтверджених успіхів.
 
У Луганській області росіяни продовжили наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках і в районі Борової, але не просунулися.
 
Також у Донецькій області росіяни наступали на Сіверському, а також Торецькому і Покровському напрямках, але не досягли успіхів.
 
Водночас українські сили просунулися в напрямку Часового Яру.
 
"Геолокаційні дані, опубліковані 28 і 29 червня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Часового Яру і на південний схід від Білої Гори (на південь від Часового Яру)", - зазначають аналітики.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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