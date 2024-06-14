ЗСУ просунулися на Харківщині, ворог залучає резерви – ISW

Масштаб залучення резервів залишається невідомим.

Українські воїни відновили втрачені позиції на північ від Харкова та ведуть контратаку вздовж бурелому на південний схід від Глибокого.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

російські "воєнкори" заявили про контратаку ЗСУ навколо Глибокого. Один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для окупантів у цьому районі.

Кілька російських джерел також повідомили про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, але стверджували, що росіяни нібито просунулися на 1,8 км вздовж фронту шириною 4,5 км на північ від Вовчанська та досягають успіхів у районі агрегатного заводу.

російські та українські джерела припустили, що рф залучила резерви на "північній осі" Харківської області.

російське джерело стверджувало, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) рф діють поблизу Вовчанська. Нещодавно ISW фіксував підрозділи цієї бригади на Мар'їнському напрямку.

"Якщо це правда, то поява підрозділів 155-ї ОМСБр у районі Вовчанська може свідчити про передислокацію з Донецького напрямку на Харківський з метою посилення російського угруповання в Харківській області, що також може частково пояснити дискусії російських резервів, що надходять в район", - йдеться у звіті.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ Юрій Повх зазначив, що окупанти також намагаються будувати укріплення навколо захоплених позицій у регіоні. Український Генштаб повідомив, що загарбники 12 і 13 червня здійснили невдалі наземні атаки поблизу Глибокого, Вовчанська і Тихого.