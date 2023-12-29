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ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW

29 грудня 2023, 13:33
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Фото: з вільного доступу
Є просування на схід від Кліщіївки.

Українська війська протягом тижня просунулися в районі Бахмута. Наразі там тривають позиційні бої.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, ЗСУ незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

"російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими військовими. Війська рф також незначно просунулись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Окупаційні війська також продовжують наступ на сході Запорізької області та просунулися у західній частині.

"російські війська, ймовірно, зайняли Дорожнянку, що на південь від Гуляйполя", - йдеться у звіті.

Тим часом ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області.

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БахмутАналітикавійна в Україніросія окупанти

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