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ЗСУ просунулися в Бєлгородській області рф – ISW

26 березня 2025, 10:05
ЗСУ просунулися в Бєлгородській області рф – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Тим часом росіяни мають просування на Курщині.

Українські Збройні сили оборони просуваються на території росії - на північному заході Бєлгородської області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зазначається, що нещодавно Сили оборони України просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області. Так званий російський "воєнкор", пов'язаний з кремлем, повідомив 24 березня, що ЗСУ просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Поповки.
 
Тим часом війська рф нещодавно просунулися в районі кордону між Курської та Сумською областями. Геолокаційні кадри за 24 березня показали, що росіяни просунулися в межах та на схід від села Журавки. 24 та 25 березня війська рф наступали біля Гоголівки, коло пункту пропуску "Суджа", біля Володимирівки, Веселого, Журавки та Басівки.
наступвійна в УкраїніБєлгородщинаросія окупанти

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