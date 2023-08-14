Матеріали:
Теми:

ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту – ISW

14 серпня 2023, 09:02
ЗСУ просунулися вперед на двох ділянках фронту – ISW
Українські сили в неділю провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької, сході Запорізької областей і в західній частині Запорізької області.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Генштаб ЗСУ розказав , що українські сили провели наступальні операції на Бердянському, Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного, розказали аналітики ISW.

"Кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного, але 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного", - йдеться в звіті. 

ISW не підтверджує, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

осійські війська, ймовірно, наразі утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", – заявили аналітики інституту.

 
ЗСУконтрнаступISW

Останні матеріали

Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 15:43
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється