Українські сили в неділю провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької, сході Запорізької областей і в західній частині Запорізької області.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Генштаб ЗСУ розказав , що українські сили провели наступальні операції на Бердянському, Мелітопольському напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного, розказали аналітики ISW.

"Кілька російських джерел стверджували 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного, але 13 серпня багато російських джерел спростували ці заяви. Вони натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного", - йдеться в звіті.

ISW не підтверджує, що російські окупанти повністю відійшли з Урожайного.

"російські війська, ймовірно, наразі утримують позиції щонайменше в південній частині населеного пункту", – заявили аналітики інституту.