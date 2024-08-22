ЗСУ просуваються далі в Курській області – ISW

Українські Збройні сили протягом 21 серпня досягли незначного просування вперед у межах Курської операції на території рф.

У звіті згадали публікацію Силами спеціальних операцій України кадрів з наслідками ударів ЗСУ по кількох понтонних мостах і плацдармах уздовж річки Сейм в Глушковському районі. Зазначається, що під час деяких цих атак українські війська могли використовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Своєю чергою, блогери припустили, що могли бити авіаційними касетними бомбами малого діаметру.

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри демонструють, як оператори безпілотників 155-ї морської піхотної бригади завдають ударів по ЗСУ у Вишнівці та її околицях, яка за 14 км від міжнародного кордону. Це підтверджує просування ЗСУ углиб населеного пункту та за його межі.

Тим часом російський військовий блогер стверджував, що нібито підкріплений взвод українських сил безуспішно атакував з Вишнівки у напрямку Комарівки. Втім, удари російських БпЛА та вогонь протитанкових керованих ракет, не дозволили українським бійцям зайняти позиції у межах цього населеного пункту. Інший російський військовий блогер зазначив, що Сили оборогни провели взводну механізовану атаку в напрямку Кореневого, але не мали успіху.

Також геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 км від міжнародного кордону.

Геолокаційні дані також демонструють, що підрозділи російської 200-ї гвардійської мотострілецької бригади утримують позиції вздовж траси 38Н-564 на схід від Журавлів. В ISW вважають це свідченням того, що росіяни або нещодавно зайняли ці позиції, або що українські війська ще не закрили невеликий виступ уздовж дороги 38Н-564 біля Журавлів.

російські блогери продовжували стверджувати, що ЗСУ просуваються на північ від Суджі в районі Малої Локні й оточують російські сили у Мартинівці, що розташована на північний схід від Суджі і за 19 км від міжнародного кордону. Нібито підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти рф опинилися в оточенні у цьому населеному пункті.

Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ просунулися до південної частини Руської Конопельки (на схід від Суджі та за 12 км від міжнародного кордону). Аналітики зауважують, що, ймовірно, російська 810-та бригада особливо спорадично розгорнута по всій Курській області. Різні російські джерела повідомляють, що її підрозділи діють на північ від району Каучук (30 км від міжнародного кордону) та між Мартинівкою і Спальним (південний схід від Суджі і 45 км від Каучук).