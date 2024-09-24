ЗСУ просуваються далі в Курській області – ISW

Українські Збройні сили нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області. Ймовірно, вони прорвали ще одну ділянку кордону з рф.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися до південної околиці Веселого (на південний захід від Глушково).

Аналітики зауважують, що українська повітряно-десантна бригада, яка діє в Курській області, повідомила 23 вересня, що ЗСУ прорвали ще одну ділянку українсько-російського кордону. Втім, вони не уточнила місце та час прориву. В ISW наголошують, що не можуть самостійно перевірити повідомлення про цей прорив.

Також напередодні українські і російські війська продовжували наступальні дії в Курській області. Втім, жодного підтвердженого просування сторони не зробили, додали американські аналітики.