ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту
30 квітня 2025, 14:07
Фото: Генштаб ЗСУ
На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.
ЗСУ провели масштабні випробування новітніх розробок для розумного мінування і розмінування. На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Збройні Сили України разом із оборонним кластером Brave1 провели масштабні випробування технологій розумного мінування та розмінування в рамках проєкту "Залізний полігон".
Участь у тестах взяли десятки українських виробників. Вони представили новітні розробки: дрони, міни, металошукачі та цифрові системи для виявлення мінно-вибухових пристроїв.
Інноваційні технології демонструвалися у присутності бойових підрозділів, які вже використовують подібні рішення на фронті.
Це перше випробування такого масштабу, де застосовували сучасні інженерні рішення, орієнтовані на ефективність на полі бою.
Мета - знайти найдієвіші технології для підвищення безпеки та обороноздатності України.