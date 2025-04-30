ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту

На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.

ЗСУ провели масштабні випробування новітніх розробок для розумного мінування і розмінування. На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Збройні Сили України разом із оборонним кластером Brave1 провели масштабні випробування технологій розумного мінування та розмінування в рамках проєкту "Залізний полігон".

Участь у тестах взяли десятки українських виробників. Вони представили новітні розробки: дрони, міни, металошукачі та цифрові системи для виявлення мінно-вибухових пристроїв.

Інноваційні технології демонструвалися у присутності бойових підрозділів, які вже використовують подібні рішення на фронті.