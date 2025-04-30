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ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту

30 квітня 2025, 14:07
ЗСУ провели масштабні випробування нових розробок для фронту
Фото: Генштаб ЗСУ
На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.
ЗСУ провели масштабні випробування новітніх розробок для розумного мінування і розмінування. На полігоні протестували дрони, міни та сучасні системи виявлення.
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
Збройні Сили України разом із оборонним кластером Brave1 провели масштабні випробування технологій розумного мінування та розмінування в рамках проєкту "Залізний полігон".
 
Участь у тестах взяли десятки українських виробників. Вони представили новітні розробки: дрони, міни, металошукачі та цифрові системи для виявлення мінно-вибухових пристроїв.
 
Інноваційні технології демонструвалися у присутності бойових підрозділів, які вже використовують подібні рішення на фронті.
 
Це перше випробування такого масштабу, де застосовували сучасні інженерні рішення, орієнтовані на ефективність на полі бою.
 
Мета - знайти найдієвіші технології для підвищення безпеки та обороноздатності України.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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