Матеріали:
Теми:

ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на трьох напрямках фронту – ISW

20 червня 2023, 10:08
ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на трьох напрямках фронту – ISW
Збройні сили України 19 червня провели успішні контрнаступальні операції мінімум на трьох ділянках фронту.

Про це ISW пише в щоденному звіті.

"російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. Він повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки", йдеться в звіті. 

Аналітики інституту додають, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Запорізькому напрямку просунулися до 7 км і звільнили 113 кв. км території. В тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

В цей же час російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Також геолокаційні кадри, які були вчора опубліковані, демонструють, що українські війська звільнили П'ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

"Воєнкори" також повідомляли про бої на південь і південний захід від Оріхова впродовж дня 19 червня", пишуть спеціалісти ISW.

ISWЗСУ

Останні матеріали

Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
Політика
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
20 червня 2023, 13:15
Операція
Політика
Операція "ліквідація". росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times
20 червня 2023, 10:00
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється