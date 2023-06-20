Збройні сили України 19 червня провели успішні контрнаступальні операції мінімум на трьох ділянках фронту.

Про це ISW пише в щоденному звіті.

"російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня українські війська продовжили атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. Він повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки", йдеться в звіті.

Аналітики інституту додають, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Запорізькому напрямку просунулися до 7 км і звільнили 113 кв. км території. В тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької і Запорізької областей.

В цей же час російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Також геолокаційні кадри, які були вчора опубліковані, демонструють, що українські війська звільнили П'ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

"Воєнкори" також повідомляли про бої на південь і південний захід від Оріхова впродовж дня 19 червня", пишуть спеціалісти ISW.