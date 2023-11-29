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ЗСУ провели успішні операції та просунулись на заході Запорізької області – ISW

29 листопада 2023, 10:55
ЗСУ провели успішні операції та просунулись на заході Запорізької області – ISW
Джерело unian
Тим часом російські "військкори" стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки пішли в атаку на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки.

Підрозділи Збройних сил України зуміли просунутися вперед на заході Запорізької області в ході тривалої наступальної операції.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики із посиланням на Генштаб України повідомляють, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Так український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські сили досягли невідомого успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Тим часом російські "військкори" стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки пішли в атаку на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки. Як заявили у Міноборони росії, що окупанти начебто відбили українську цю атаку. Інший російський "військкор" заявив, що російські війська нібито відбили українську атаку бронетехніки поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного). 

"28 листопада російські війська продовжили наземні наступи на заході Запорізької області, але не зробили жодних підтверджених наступів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки", - йдеться у повідомленні ISW.

російський "військкор" підкреслив, що погана погода продовжує створювати проблеми як для російської, так і для української аеророзвідки.

Аналітикавійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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