ЗСУ прискорили посилення оборони на фронті – розвідка Британії

Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти.

Будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами рф, пише британська розвідка в щоденному огляді в соцмережі X (Twitter).

"Розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій", - йдеться в дописі.

В міноборони Британії додають, що створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами.