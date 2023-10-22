ЗСУ ракетами ATACMS знищили 24 російських гелікоптера

Американськими ракетами ATACMS було знищено 7 гелікоптерів, ще 15 вертольотів було пошкоджено,

Про це йдеться на сайті Oryx.

За інформацією сайту, в результаті ударів було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 Алігатор і 2 вертольоти Мі-8, а ще 15 вертольотів: вісім Ка-52 та сім Мі-8 – отримали пошкодження.

Нагадаємо, що 17 жовтня Україна вперше запустила ракету ATACMS по російських військах.

Раніше повідомлялось, що сили оборони завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат. В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.