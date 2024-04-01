ЗСУ розбили найбільший танковий штурм російської армії – Forbes

Сорок вісім танків і бойових машин атакували по одній дорозі на захід від Авдіївки і були знищені.

Про це повідомляє ділове видання Forbes.

Під Авдіївкою росія здійснила один з найбільших танкових нападів за всю війну, але ЗСУ не лише його успішно відбили, а й завдали росіянам нищівної поразки - росіяни втратили третину танків.

росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого рф Тоненького до вільного села Уманське.

Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин і вдарила по ній. OSINT-аналітик Kriegsforscher в X (Twitter) написав, що знищено 12 танків і 8 БМП.

"Яким чином 25-та бригада знищила ту рекордно велику російську танкову колону, не зовсім зрозуміло з візуальних свідчень наслідків бою. Але про це не важко здогадатися. Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом", - пише Forbes.

Навіть якщо росіяни справді здобули хоч якісь переваги ціною цих 20 машин, то виграш був дуже маленьким. Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як "позиційні", тобто жодна сторона не просунулася значною мірою.

Такий дорогий напад рф підкреслює дві суперечливі тенденції: якщо ще за кілька тижнів до суботнього штурму російські полки і бригади здебільшого розгортали пішохідну піхоту для наступу на захід від Авдіївки, то в останні дні все змінилося, і ворог на цьому напрямку відновив застосування бронетехніки.

"Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію. Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону - часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників", - пишуть журналісти.

Тактика була через дефіцит боєприпасів, що спонукало Україну масово розширити виробництво безпілотників FPV і якщо раніше українська артилерійська батарея могла випустити 10 снарядів, щоб розгромити російську штурмову групу, то тепер вона випускає лише п’ять снарядів - і координується з найближчими операторами FPV, щоб добити росіян, зазначає видання.

"Очікуйте, що ця тактика продовжить формувати поле бою, навіть коли в Україну прибудуть свіжі боєприпаси. Найближчими тижнями та місяцями українці, ймовірно, продовжуватимуть оборону від російських штурмових груп, здебільшого координуючи свої гаубиці та безпілотники. Тільки зараз артилерії може бути більше, ніж було в останні місяці", - пише Forbes.