ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині – ISW

Вони також відбили атаку ворога.

Збройні сили України продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

російський військовий блогер стверджував, що українські війська проводять періодичні локальні атаки обмеженими силами поблизу Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

російський "воєнкор" стверджував, що позиційні бої тривають поблизу Вербового і що українські сили намагаються порушити російські системи оборони в цьому районі. А ще, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Нестерянки та поблизу П’ятихаток.