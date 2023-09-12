Сотні одиниць української зброї-приманки стали мішенню для російських військ.

Про це повідомляє CNN.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет, щоб знищити наші приманки", – заявив представник компанії "Метінвест" на умовах анонімності.

Серед військової техніки-приманки на озброєнні української армії є гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, мінометні труби і системи ППО.

За словами представника української компанії, ідея створення такої техніки в тому, щоб з повітря приманки виглядали гідними атаки, мета ж полягає в порятунку життів українців і змушуванні росіян витрачати власні високовартісні безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.

"Якщо нашу приманку знищили, значить, ми працювали не даремно. Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас", – сказав представник "Метінвест".

Виготовлення муляжів коштує набагато дешевше, ніж покупка справжньої військової техніки, а знищення такої приманки обходиться російській армії так само, як і знищення реальних одиниць.