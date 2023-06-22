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ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу – ISW

22 червня 2023, 09:57
ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу – ISW
Фото: Радіо свобода
Аналітики ISW зауважують, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі.

ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українська влада давно натякала, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно військові заявили, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

"Можливо, українські війська проводять кілька наступальних операцій на всій лінії фронту щоб поступово виснажити армію рф та створити умови для майбутнього основного удару", - припускають в ISW.

Там додають, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати умови контрнаступу.

"Загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не свідчить про наступальний потенціал України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль", - підкреслюють в ISW.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

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