ЗСУ треба почати завдавати далекобійних ударів – сенатор-республіканець Джим Ріш
Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш заявив, що президент США Джо Байден має передати Україні далекобійні та касетні снаряди у відповідь на ядерні погрози рф та диктатора володимира путіна.
Про це він написав у Twitter.
За його словами, адміністрації Байдена не варто справляти враження, що США стримує брязкіт ядерною зброєю від путіна, який погрожує розмістити тактичні ядерні заряди в білорусі.
Політик наголосив, що США мають дати Збройним Силам України можливості завдавати дальніх ударів, а також передати касетні боєприпаси.