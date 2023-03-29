ЗСУ треба почати завдавати далекобійних ударів – сенатор-республіканець Джим Ріш

Він зазначив, що Білий дім має реагувати збільшенням військової допомоги Україні.

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш заявив, що президент США Джо Байден має передати Україні далекобійні та касетні снаряди у відповідь на ядерні погрози рф та диктатора володимира путіна.

Про це він написав у Twitter.



За його словами, адміністрації Байдена не варто справляти враження, що США стримує брязкіт ядерною зброєю від путіна, який погрожує розмістити тактичні ядерні заряди в білорусі.

Політик наголосив, що США мають дати Збройним Силам України можливості завдавати дальніх ударів, а також передати касетні боєприпаси.