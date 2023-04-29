ЗСУ тренуються на базах Бундесверу — Bild

Українські спеціальні підрозділи проходять підготовку локаціях Бундесверу в Німеччині.

В Бундесвері вони готуються до майбутнього контрнаступу проти сил рф.

Про це пише Bild.

На базі вони проходять медичну підготовку і навчаються на танках Leopard 2 і САУ Panzerhaubitze 2000.

ЗСУ навчають практичним навичкам локальних та міських боїв, задля запланованого контрнаступу.

"У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути", розповів український військовослужбовець.

Аби збільшити шанси ЗСУ на перемогу, також відпрацьовується атака на супротивників, які окопалися.