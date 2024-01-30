ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму

Вранці над півостровом лунали вибухи.

Збройні сили України вранці у вівторок, 30 січня, вразили радіолокаційну станцію російської протиповітряної оборони в Роздольному у Криму.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Згідно з даними Крим.Реалії, у смт Роздольне розміщено військову частину 85683-р. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після окупації півострова у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки.

Вранці кримські ресурси повідомили про вибухи на півдні тимчасово окупованого півострова. Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв згодом заявив, що над морем в районі Бельбека сили ППО збили безпілотник. За його словами "жертв і руйнувань немає".

Згодом російське міноборони заявило, що над півостровом було збито або перехоплено 11 БПЛА.