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ПОЛІТИКА

ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму

30 січня 2024, 16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму
Вранці над півостровом лунали вибухи.

Збройні сили України вранці у вівторок, 30 січня, вразили радіолокаційну станцію російської протиповітряної оборони в Роздольному у Криму.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Згідно з даними Крим.Реалії, у смт Роздольне розміщено військову частину 85683-р. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після окупації півострова у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки.

Вранці кримські ресурси повідомили про вибухи на півдні тимчасово окупованого півострова.  Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв згодом заявив, що над морем в районі Бельбека сили ППО збили безпілотник. За його словами "жертв і руйнувань немає".  

Згодом російське міноборони заявило, що над півостровом було збито або перехоплено 11 БПЛА.

КримБПЛА

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