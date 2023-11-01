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ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини – ISW

01 листопада 2023, 09:55
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини – ISW
росіяни заявляють, що українські війська намагалися прорвати оборону окупантів біля Піщанівки і Пойми.

ЗСУ утримують свої позиції на лівобережжі Херсонської області та, ймовірно, надалі намагаються прорвати оборону ворога біля окремих населених пунктів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

російські провоєнні пабліки стверджують, що станом на 31 жовтня українські війська на Херсорщині утримували позиції та продовжували наземні операції на східному (лівому) березі річки Дніпро. Також стверджується, що ЗСУ продовжують утримувати позиції у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра), біля залізничного мосту та в районі шосе біля Антонівського мосту.

За непідтвердженою інформацією від російських джерел, поблизу Кринок та Антонівського залізничного мосту тривають бої. Повідомляється, що українські сили намагалися прорвати оборону окупантів біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і Пойми (12 км на південний схід від Херсона та 4 км від Дніпра).

Як повідомили 31 жовтня українські партизани з руху "АТЕШ", на Херсонському напрямку дислоковані підрозділи російської 126-ї окремої бригади берегової оборони (22-й армійський корпус Чорноморського флоту). Зазвичай ця бригада базується біля окупованого Сімферополя.

ЗСУвійна в Україніросія окупантиконтранаступлівий берег

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