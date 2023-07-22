ЗСУ вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
На Запорізькому напрямку Збройні сили України вбили воєнкор агентства РИА Новости Ростислав Журавльов.
Про це повідомило саме рос ЗМІ.
Поранення також отримали фотокореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський, 2 журналіста російської газети Известия, один з них Роман Польшаков і оператор неназваного телеканалу Дмитро Шиков.
російські змі повідомляють, що Польшаков має чотири осколкові поранення, одне з яких - на виліт. В оператора Шикова знайшли уламки в м’яких тканинах і невеликий перелом кульшових кісток.
Під вогнем також перебували журналісти пропагандистських агенцій ТАСС і россия. Попередньо відомо, що обстріл стався у районі нещодавно звільненого українськими військами села П’ятихатки у Запорізької області.
Пізніше в міноборони росії підтвердили, що поранення отримали 4 російські журналісти.
"Підрозділи ЗСУ завдали артилерійського удару по групі журналістів МІЦ Известия та інформаційного агентства РИА Новости, які готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами населених пунктів Запорізької області", - заявила російська влада.