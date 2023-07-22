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ЗСУ вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили

22 липня 2023, 16:43
ЗСУ вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
На війні в Україні внаслідок обстрілу загинув воєнкор з агенства РИА Новости, ще 4 пропагандисти отримали поранення.

На Запорізькому напрямку Збройні сили України вбили воєнкор агентства РИА Новости Ростислав Журавльов. 

Про це повідомило саме рос ЗМІ.

Поранення також отримали фотокореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський, 2 журналіста російської газети Известия, один з них Роман Польшаков і оператор неназваного телеканалу Дмитро Шиков.

російські змі повідомляють, що Польшаков має чотири осколкові поранення, одне з яких - на виліт. В оператора Шикова знайшли уламки в м’яких тканинах і невеликий перелом кульшових кісток.

Під вогнем також перебували журналісти пропагандистських агенцій ТАСС і россия. Попередньо відомо, що обстріл стався у районі нещодавно звільненого українськими військами села П’ятихатки у Запорізької області.

Пізніше в міноборони росії підтвердили, що поранення отримали 4 російські журналісти.

"Підрозділи ЗСУ завдали артилерійського удару по групі журналістів МІЦ Известия та інформаційного агентства РИА Новости, які готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами населених пунктів Запорізької області", - заявила російська влада.

РосіяЗСУвоєнкори

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