Матеріали:
Теми:

ЗСУ вдалося пошкодити основні мости на півдні, логістику окупантів порушено – Гуменюк

04 вересня 2023, 20:57
ЗСУ вдалося пошкодити основні мости на півдні, логістику окупантів порушено – Гуменюк
Фото: з вільного доступу
Тепер у ворога великі труднощі із логістикою.

Українські військові зруйнували основні мости на півдні країни, які використовували окупанти для перевезення боєприпасів та техніки.

На цьому наголосила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу 4 вересня.

"Основні мости, які були пошкоджені та є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що наразі мости не можуть пропускати важку техніку, озброєння та перевезення боєприпасів.

"Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків все ж таки використовується траса М-17", - зазначила прес-секретар.

Гуменюк додала, що через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, проте автодорожні шляхи надзвичайно ускладнені.

Автодорога М17 – автомобільна дорога міжнародного значення на території України, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч – державний кордон з рф. Проходить територією Херсонської області та Криму.

Вороглогістикагуменюквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється