ЗСУ вдалося пошкодити основні мости на півдні, логістику окупантів порушено – Гуменюк

Тепер у ворога великі труднощі із логістикою.

Українські військові зруйнували основні мости на півдні країни, які використовували окупанти для перевезення боєприпасів та техніки.

На цьому наголосила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу 4 вересня.

"Основні мости, які були пошкоджені та є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що наразі мости не можуть пропускати важку техніку, озброєння та перевезення боєприпасів.

"Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків все ж таки використовується траса М-17", - зазначила прес-секретар.

Гуменюк додала, що через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, проте автодорожні шляхи надзвичайно ускладнені.

Автодорога М17 – автомобільна дорога міжнародного значення на території України, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч – державний кордон з рф. Проходить територією Херсонської області та Криму.