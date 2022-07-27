ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Окупанти визнають його пошкодження
Про удар повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
За її словами, українські війська тримають під контролем важливі стратигічно-логістичні об'єкти супротивника на півдні, які мають критичне значення для ворога.
"Це не дає йому можливості маневрів, підтягування сил і боєприпасів... Ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть якщо воно "під окупантами". Ми не руйнуємо інфраструктуру - ми руйнуємо плани ворога", - наголосила Гуменюк.
Російські ЗМІ також повідомляли про обстріл Антонівського мосту. Пишуть, що ЗСУ стріляли з HIMARS.
"Заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" кирило стремоусов заявив, що переправа не зруйнована. Але визнає, що міст зазнав пошкодження, тож рух ним закрили.
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