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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Окупанти визнають його пошкодження

За дними противника, міст перекрили
Вночі Збройні Сили України завдали удару по стратегічно важливому об'єкту росіян - Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні.
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Окупанти визнають його пошкодження Антонівський міст Фото: ТСН

Про удар повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, українські війська тримають під контролем важливі стратигічно-логістичні об'єкти супротивника на півдні, які мають критичне значення для ворога.

"Це не дає йому можливості маневрів, підтягування сил і боєприпасів... Ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть якщо воно "під окупантами". Ми не руйнуємо інфраструктуру - ми руйнуємо плани ворога", - наголосила Гуменюк.

Російські ЗМІ також повідомляли про обстріл Антонівського мосту. Пишуть, що ЗСУ стріляли з HIMARS.

"Заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" кирило стремоусов заявив, що переправа не зруйнована. Але визнає, що міст зазнав пошкодження, тож рух ним закрили.

 

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27 07 2022 09:54
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