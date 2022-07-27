ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Окупанти визнають його пошкодження

Вночі Збройні Сили України завдали удару по стратегічно важливому об'єкту росіян - Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні.

Про удар повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, українські війська тримають під контролем важливі стратигічно-логістичні об'єкти супротивника на півдні, які мають критичне значення для ворога.

"Це не дає йому можливості маневрів, підтягування сил і боєприпасів... Ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть якщо воно "під окупантами". Ми не руйнуємо інфраструктуру - ми руйнуємо плани ворога", - наголосила Гуменюк.