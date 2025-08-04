ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"
04 серпня 2025, 14:55
Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа.
Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі" у Краснодарському краї рф.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На території об'єкту здійнялася сильна пожежа.
Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію рф проти України", – підкреслили у Генштабі.
Нагадаємо, що безпілотники СБУ вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому рф Криму, Су-30СМ знищено повністю. Аеродром у Саках є ключовою авіабазою росії для операцій у Чорному морі.