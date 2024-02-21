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ЗСУ вдарили по полігону рф під Волновахою: ліквідовано щонайменше 65 окупантів

21 лютого 2024, 09:31
ЗСУ вдарили по полігону рф під Волновахою: ліквідовано щонайменше 65 окупантів
Фото: Генштабу ЗСУ
Вони чекали у чистому полі на командира.

ЗСУ вдарили по мотострілках із Забайкалля, поки вони чекали на командувача. Унаслідок удару могли загинути десятки російських військових. 

Про це повідомляє "російська служба ВВС". 

У середині дня 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, повідомили "журналістам" кілька джерел, нібито знайомих із ситуацією.

У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

"Також у розпорядженні є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару — на них зображено десятки загиблих, але з етичних міркувань ми не публікуємо ці знімки. Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей", - пишуть "журналісти". 

Українська влада подію наразі не коментувала.

До того ж блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у повідомленні у соціальних мережах зауважив, що інформація про інцидент підтвердилась.

"Містер Хаймарс відпрацював на тверду десятку. Повідомляють про 30 – 70 ліквідованих російських окупантів. Це лише мертвими. Про поранених та покалічених інформації поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Також він додав кілька фото вбитих росіян. 

"Приліт" стався за 7 кілометрів від лінії фронту. 

Тим часом за кілька годин після удару по полігону в районі села Трудівське російський президент путін провів зустріч з міністром оборони Сергієм Шойгу, в ході якої голова військового відомства розповів про успіхи російської армії в Авдіївці та на інших ділянках фронту.

ЗСУВолновахавійна в Україніросія окупанти

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