ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі: знищені С-300

Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.

Про це повідомляє Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів він у понеділок, 5 грудня.

За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

"Щодо вже не живої сили - хто взагалі її рахує", - констатував радник мера.

Як повідомлялося, в центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські окупанти почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.