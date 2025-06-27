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ЗСУ вдарили по російському аеродрому: подробиці

27 червня 2025, 20:09
ЗСУ вдарили по російському аеродрому: подробиці
Су-34. Фото: VG
Знищено два російські літаки СУ-34 і ще два пошкоджено
Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області рф два російських бомбардувальника Су-34 та ще два пошкодили.
 
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
У СБУ зазначили, що ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів керованих авіабомб.
 
По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Саме там росіяни готують літаки до польотів, здійснюють їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.
 
"Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії рф. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України!" – наголосили в СБУ.

 

Нагадаємо, що у червні розбився літак-штурмовк Су-25, проте де саме сталась авіатроща - не відомо. 

су-34війна в Україніросія окупанти

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