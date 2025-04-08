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ЗСУ вдарили по складах рф у Курській області

08 квітня 2025, 21:33
ЗСУ вдарили по складах рф у Курській області
Фото: firtka.if.ua
У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання
Українські військові завдали удару по військових складах ворога, які розташовані на території Курської області рф. Знищили обладнання і кілька десятків солдатів окупаційної армії.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
"7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами рф в Озерках Курської області", - йдеться у повідомленні Генштабу.
 
У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. ЗСУ ліквідували понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтників.
 
"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості рф для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - зазначили військові.
 
У Генштабі наголосили, що українські захисники завдають ударів лише по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів, щоб максимально захистити цивільних.
 
Збройні Сили продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури росіян до припинення ним збройної агресії проти українського народу, додали в Генштабі.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупантиКурська область.

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