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ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту – ISW

04 липня 2023, 11:05
ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту – ISW
Фото: з вільного доступу
Зокрема, наступ відбувається на Донеччині.

Українські Збройні сили проводять контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Впродовж минулої доби, 3 липня, вони мають незначні просування.

Про це, у своєму звіті, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр повідомляють, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Маляр також заявила, що українські оборонці відвоювали дев'ять квадратних кілометрів на сході України. Крім того, кадри з геолокацією показують, що Сили оборони України просунулися на південний захід від Бахмута. Також, за словами представниці Міноборони, впродовж минулого тижня українські сили також відбили 28,4 квадратних кілометри на півдні країни.

Своєю чергою, один російський блогер стверджував, що українські військові досягли обмежених успіхів на південь від Оріхова у західній частині Запорізької області. У Міноборони рф також заявили, що українські війська вели контрнаступальні операції на Лиманському напрямі.

 

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