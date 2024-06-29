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ЗСУ відвоювали втрачені позиції у Харківській та Луганській областях – ISW

29 червня 2024, 11:23
ЗСУ відвоювали втрачені позиції у Харківській та Луганській областях – ISW
Збройні сили України нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області і повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Проте війська рф просунулися в східній частині Часового Яру, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Українські війська нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області на тлі бойових дій 28 червня.

Геолокаційні кадри демонструють, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Вовчанська вздовж вулиці Героїв Чорнобиля.

Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку розказав, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася і що російські сили не досягли значного прогресу приблизно з 12 червня.

Також додав, що російські сили використовують на Харківському напрямі як штурмові підрозділи "Шторм", укомплектовані погано навченим персоналом, так і регулярні російські частини.

За його словами, російські сили швидко поповнюють свій склад у цьому районі попри значні втрати.

Бої в районі Вовчанська та всередині нього тривають і підрозділи російського інженерного батальйону "Фенікс" намагаються дистанційно замінувати райони на півночі Харківської області.

Днями українське джерело заявило, що російські війська, можливо, втратили майже всю 83-у повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати і відмову особового складу воювати, хоча ISW не показав доказів цього твердження і вважає його перебільшеним.

Крім того, українські офіційні особи 16 та 23 червня повідомили, що росія намагалася вивести підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади, які стали неефективними у бою після великих втрат на Харківському напрямку.

Аналітики ISW пишуть, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Харківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, які зробили їх неефективними до бою.

Але бригада навряд чи була повністю знищена, особливо з огляду на те, що залишається незрозумілим, наскільки більшу частину 83-ї бригади ВДВ росіяни перекинули з району Часового Яру на Вовчанський напрямок.

 
війна в УкраїніISW

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