Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЗСУ відбили нічну атаку росіян іранськими дронами "Шахедами"

30 грудня 2022, 08:01
ЗСУ відбили нічну атаку росіян іранськими дронами
іран дрон
російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури

Вночі 30 грудня російські окупанти  атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури. Сили протиповітряної оборони ЗСУ відбили ворожу атаку.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та ПвК "Схід" .

За попередньою інформацією, на Київщині влучень немає, а на місцях збиття ворожих дронів працюють екстрені служби зазначив голова ОВА.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін, йдеться у повідомленні ПвК.


війнаатакаЗСУУкраїнадрони-камікадзе

Останні матеріали

Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється