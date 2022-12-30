ЗСУ відбили нічну атаку росіян іранськими дронами "Шахедами"

російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури

Вночі 30 грудня російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури. Сили протиповітряної оборони ЗСУ відбили ворожу атаку.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та ПвК "Схід" .

За попередньою інформацією, на Київщині влучень немає, а на місцях збиття ворожих дронів працюють екстрені служби зазначив голова ОВА.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін, йдеться у повідомленні ПвК.