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ЗСУ відбили одну з найбільших механізованих атак росії – ISW

26 липня 2024, 11:12
ЗСУ відбили одну з найбільших механізованих атак росії – ISW
Відбулось це на заході Донецької області.

В середу, 24 липня, Сили оборони України відбили одну з найбільших механізованих атак росії з жовтня 2023 року на заході Донецької області. 

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ЗСУ зупинили посилену російську механізовану атаку чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту", - зазначають в інституті.

В українській бригаді, яка діє на Курахівському напрямку, росіяни задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину Термінатор, 12 мотоциклів і близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Крім того, бригада повідомила, що повітряна розвідка України виявила механізовані колони рф на відстані, після чого ЗСУ використали артилерію, безпілотники та мінні поля для відбиття російського наступу.

Українські сили під час бойових щзіткнень пошкодили або знищили 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки ворог відступив.

Востаннє Інститут спостерігав, як російські війська проводили механізовану атаку розміром із батальйон у Донецькій області у березні 2024 року, а більших механізованих наступів росіяни не проводили з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

Аналітики пишуть, що окупанти планували просунутися далі до Костянтинівки в рамках своїх умов щодо захоплення населеного пункту та перерізання шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.

російські джерела вже давно визначили перекриття шосе Т-0524 та порушення українських наземних ліній зв'язку з Вугледаром - як основну тактичну мету на цьому напрямі, пише ISW.

Також російський воєнкор нещодавно припустив, що війська рф активізують операції на південь від Костянтинівки і змусять ЗСУ відступити з позицій у Вугледарі та навколо нього.

В ISW ж вважають, що росіяни, швидше за все, не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо вони досягнуть тактично значущих успіхів і змусять українські сили відступити з прилеглих позицій.

 
Донецька областьвійна в Україніатака рф

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