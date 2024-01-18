Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ відчувають "снарядний голод" на полі бою, потрібне збільшення артилерійських можливостей – Умєров

18 січня 2024, 19:35
ЗСУ відчувають
Фото: firtka.if
Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті коаліції артилерії в Парижі заявив, що попри здатність оборонятися, Збройні сили відчувають "снарядний голод" на полі бою, тому потрібне збільшення артилерійських можливостей для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

За словами міністра оборони, Україна змогла захиститися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 Шахедів. Ба більше, наприкінці 2023 року українські війська збили п’ять російських літаків за тиждень, і нещодавно — ворожий радіолокаційний літак А-50. Однак рф продовжує перевершувати Україну в артилерійських атаках.

"Реальність цієї війни така, що росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", — зазначає Умєров.

Дефіцит боєприпасів та снарядний голод для ЗСУ є надзвичайно актуальною проблемою, яку потрібно негайно вирішити.

"Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", — додав міністр оборони.

війна в Україніросія окупантиартилерійські снарядиМіністерства оборони України

Останні матеріали

Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється