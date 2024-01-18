ЗСУ відчувають "снарядний голод" на полі бою, потрібне збільшення артилерійських можливостей – Умєров

Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті коаліції артилерії в Парижі заявив, що попри здатність оборонятися, Збройні сили відчувають "снарядний голод" на полі бою, тому потрібне збільшення артилерійських можливостей для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

За словами міністра оборони, Україна змогла захиститися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 Шахедів. Ба більше, наприкінці 2023 року українські війська збили п’ять російських літаків за тиждень, і нещодавно — ворожий радіолокаційний літак А-50. Однак рф продовжує перевершувати Україну в артилерійських атаках.

"Реальність цієї війни така, що росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", — зазначає Умєров.

Дефіцит боєприпасів та снарядний голод для ЗСУ є надзвичайно актуальною проблемою, яку потрібно негайно вирішити.

"Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", — додав міністр оборони.