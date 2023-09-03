ЗСУ відкинули артилерійські підрозділи окупантів від лінії фронту на півдні – ISW

У той же час окупанти підпалюють мінні поля, намагаючись перешкодити просуванню Сил оборони.

Українські сили продовжили контрнаступ на заході Запорізької області і, як повідомляється, 2 вересня просунулися вперед.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські блогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині Роботино, визнали, що російські війська відійшли з південних околиць селища на невизначені позиції південніше.

ЗСУ подолали російську "першу лінію оборони" на деяких ділянках Запорізького напрямку, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

"російські сили розкидають легкозаймисті речовини на заміновані поля і підпалюють їх за допомогою гранат, що запускаються з дронів, намагаючись перешкодити українським зусиллям з розмінування", - наголошується в звіті.

Водночас командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості "рівні або навіть кращі", ніж у російських військ, і що вони змогли відкинути російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не дозволяючи їм підтримувати російські війська.

"Це спостереження не завжди вірне по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний артилерійський вогонь російської артилерії, що коригується російськими безпілотниками", - зазначають в ISW.

Гросберг також заявив, що з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари.

Аналітики відзначають, що з середини липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності у росії контрбатарейних артилерійських можливостей, особливо на півдні України.