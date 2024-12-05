ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, ворог окупував Благодатне – DeepState
05 грудня 2024, 09:09
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти просунулись ще у дев'яти точках на фронті.
Українські сили оборони витіснили окупантів з селища Новий Комар у Волноваському районі Донецької області. Водночас ворог на інших напрямках ворог має просування.
Про це повідомляють аналітики порталу DeepState.
Зокрема, російські війська окупували село Благодатне у Бахмутському районі Донецької області.
"Ворог також просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка", - зазначають аналітики.