ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, ворог окупував Благодатне – DeepState

Окупанти просунулись ще у дев'яти точках на фронті.

Українські сили оборони витіснили окупантів з селища Новий Комар у Волноваському районі Донецької області. Водночас ворог на інших напрямках ворог має просування.

Про це повідомляють аналітики порталу DeepState.

Зокрема, російські війська окупували село Благодатне у Бахмутському районі Донецької області.

"Ворог також просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка", - зазначають аналітики.