ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW

Сили оборони України нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Покровському напрямку внаслідок продовження боїв у цьому районі 16 грудня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко (на південний захід від Покровська)", – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадують, що так званий "голова ДНР" Денис Пушилін заявив 16 грудня, що російські війська відбили Шевченка, а російський блогер стверджував, що окупанти відтіснили українські сили з їхніх нових позицій у Шевченку, перш ніж вони змогли консолідуватися.