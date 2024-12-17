ЗСУ відновили втрачені позиції на Покровському напрямку – ISW
17 грудня 2024, 08:07
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко
Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Покровському напрямку внаслідок продовження боїв у цьому районі 16 грудня.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно відбили позиції в селищі Шевченко (на південний захід від Покровська)", – йдеться в повідомленні.
Аналітики нагадують, що так званий "голова ДНР" Денис Пушилін заявив 16 грудня, що російські війська відбили Шевченка, а російський блогер стверджував, що окупанти відтіснили українські сили з їхніх нових позицій у Шевченку, перш ніж вони змогли консолідуватися.
Інші російські міліблогери стверджували 15 і 16 грудня, що російські війська просунулися на схід від Покровська поблизу Мирнограда; на південь від Покровська біля Даченського і Пушкіного; на південний захід від Покровська біля Новотроїцького, Новооленівки та Українки. А також ворог нібито просунувся в межах одного кілометра від Покровська.
"ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень і спостерігало лише геолокаційні докази того, що російські війська знаходяться приблизно в 2,5 км від південного кордону Покровська. російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Миролюбівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Даченського, Зеленого; і на південний захід від Покровська в районі Новооленівки, Піщаного і Новотроїцького 15 і 16 грудня" – підсумували експерти.