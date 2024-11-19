ЗСУ відступають через брак солдатів, а не зброї – Білий дім

Радник Байдена упевнений, що невдачі України на фронті ніяк не пов'язані з тим, що ЗСУ отримали лише 31 "Абрамс" та менше десятка F-16.

Нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News.

Так, обговорюючи поставки американської зброї Україні, ведучий зауважив, що США наважувалися надати Києву новий тип техніки (танки, літаки, ракети) лише у відповідь на чергову ескалацію з боку росії. Тож ведучий запитав, чи не було б більше ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше.

"Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з точки зору поля бою? Аналогічно, чи ми побачили помітну різницю з F-16? На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій", – відповів на це Салліван.