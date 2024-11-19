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ЗСУ відступають через брак солдатів, а не зброї – Білий дім

19 листопада 2024, 17:33
ЗСУ відступають через брак солдатів, а не зброї – Білий дім
Wikipedia
Радник Байдена упевнений, що невдачі України на фронті ніяк не пов'язані з тим, що ЗСУ отримали лише 31 "Абрамс" та менше десятка F-16.
Нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Київ повинен мобілізувати більше солдатів.
 
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News.
 
Так, обговорюючи поставки американської зброї Україні, ведучий зауважив, що США наважувалися надати Києву новий тип техніки (танки, літаки, ракети) лише у відповідь на чергову ескалацію з боку росії. Тож ведучий запитав, чи не було б більше ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше.
 
"Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з точки зору поля бою? Аналогічно, чи ми побачили помітну різницю з F-16? На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій", – відповів на це Салліван.
 
Радник Байдена наголосив, що США надали Україні танки, винищувачі F-16, реактивну артилерію HIMARS та зенітні комплекси Patriot. 
 
"Але справа не в тому, що було раніше. Скоріше, сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найпряміший зв’язок між положенням українців та вхідними ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі", – наголосив він.

 

салліванросія окупантивійна в Україні

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