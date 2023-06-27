ЗСУ відвоювали територію, окуповану з 2014 – розвідка Британії

Українські Збройні сили під час контрнаступу зламали оборону російської армії під тимчасово окупованимДонецьком та вийшли за лінію окупації 2014-го.

У своєму зведенні розвідники повідомляють, що українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, що неподалік Донецька.

"Українські Повітряно-десантні війська досягли невеликого прогресу на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю", - йдеться у звіті.

Британської фахівці наголошують, що це один із перших випадків після вторгнення росії у лютому 2022-го, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану росією від 2014 року.

"Нещодавні численні одночасні українські напади на Донбасі, ймовірно, перенапружили сили "Донецької народної республіки" та Чечні, які діють у цьому районі", - додали у розвідці Британії.