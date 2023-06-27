Матеріали:
Теми:

ЗСУ відвоювали територію, окуповану з 2014 – розвідка Британії

27 червня 2023, 11:55
ЗСУ відвоювали територію, окуповану з 2014 – розвідка Британії
Фото: Радіо свобода
Британська розвідка проаналізувала, який вплив це матиме на фронт.
Українські Збройні сили під час контрнаступу зламали оборону російської армії під тимчасово окупованимДонецьком та вийшли за лінію окупації 2014-го.
 
Про це повідомили у розвідці Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму зведенні розвідники повідомляють, що українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, що неподалік Донецька.

"Українські Повітряно-десантні війська досягли невеликого прогресу на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю", - йдеться у звіті. 

Британської фахівці наголошують, що це один із перших випадків після вторгнення росії у лютому 2022-го, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану росією від 2014 року.

"Нещодавні численні одночасні українські напади на Донбасі, ймовірно, перенапружили сили "Донецької народної республіки" та Чечні, які діють у цьому районі", - додали у розвідці Британії.

 

британська розвідкаконтрнаступокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється