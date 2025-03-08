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ЗСУ влаштували пастку росіянам на Курщині – офіцер ЗСУ

08 березня 2025, 18:57
ЗСУ влаштували пастку росіянам на Курщині – офіцер ЗСУ
iakursk.ru
В районі Суджі росіяни намагалися використати підземні комунікації магістрального газогону, щоб пробратися до позицій ЗСУ.
В Суджанському районі на Курщині росіяни намагалися проникнути на триторію, яку контролюють ЗСУ через підземні комунікації магістрального газогону, але 80% з них було знищено.
 
Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай у Facebook.
 
"Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію", - розповів він.
 
За його словами, українські десантники випередили окупантів. "Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника", - повідомив Гай.
 
При цьому він зазначив, що за допомогою радіоперехоплення стало відомо про паніку серед живої сили ворога: загарбники скаржились, що їх кинули на вірну смерть.
 
"Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі", - зазначив офіцер ЗСУ.
 
Журналіст Юрій Бутусов та УП з посиланням на інформоване військове джерело у підрозділі, що діє на Курщині розповіли, що сьогодні вранці  близько сотні російських солдатів пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

 

війна в Україніросія окупантиКурська область.

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