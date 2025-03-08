ЗСУ влаштували пастку росіянам на Курщині – офіцер ЗСУ

В районі Суджі росіяни намагалися використати підземні комунікації магістрального газогону, щоб пробратися до позицій ЗСУ.

В Суджанському районі на Курщині росіяни намагалися проникнути на триторію, яку контролюють ЗСУ через підземні комунікації магістрального газогону, але 80% з них було знищено.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай у Facebook.

"Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію", - розповів він.

За його словами, українські десантники випередили окупантів. "Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника", - повідомив Гай.