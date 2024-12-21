ЗСУ вперше застосували наземні безпілотники та FPV-дрони у бою на Харківщині

Під час зіткнення вдалося знищити позиції росіян.

Сили оборони України здійснили на Харківщині першу атаку лише безпілотними наземними транспортними засобами (UGV) та FPV-дронами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Про успішну операцію 20 грудня повідомив речник української бригади, яка дислокується на Харківському напрямку. Бій стався біля села Липці на північ від Харкова, дата залишається невідомою. Під час зіткнення вдалося знищити позиції росіян.

ЗСУ атакували з десятків UGV, оснащених кулеметами. Також UGV використовували для розмінування позицій на місцевості. Це підтверджує слова українських посадовців про те, що військові користуються інноваційними засобами в наземних операціях, кажуть фахівці ISW.

Генштаб ЗСУ також повідомив про завершення випробувань безпілотників на оптоволоконних кабелях. Подібні засоби росіяни недавно використали в Курській області. Очікується, що ці БпЛА будуть стійкішими до систем радіоелектронної боротьби.