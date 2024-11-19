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ПОЛІТИКА

ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS

19 листопада 2024, 11:35
ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS
джерело eadaily
Ціль успішно вражено.

Українські збройні сили цієї ночі вперше завдали удару по території росії наданими США ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США", - повідомив журналіст у вівторок вранці.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 19 листопада підрозділи Сил оборони України спільно завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Згодом на місці почали лунати вторинні  вибухи та детонація в районі цілі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив у свою чергу, що на складі зберігали артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими.

"Раніше російський диктатор владімір путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території рф. І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" кремля порушені", - зазначив Бутусов.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у Брянській області було атаковано 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф. І це вже не вперше, адже раніше по ньому влучали безпілотники, додав він на своєму Tg-каналі.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ", — написав Коваленко, не повідомивши, чим цей склад атакували цього разу. 

війнаЗСУatacmsудари по рф

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