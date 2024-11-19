ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS

Ціль успішно вражено.

Українські збройні сили цієї ночі вперше завдали удару по території росії наданими США ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США", - повідомив журналіст у вівторок вранці.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 19 листопада підрозділи Сил оборони України спільно завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Згодом на місці почали лунати вторинні вибухи та детонація в районі цілі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив у свою чергу, що на складі зберігали артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими.

"Раніше російський диктатор владімір путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території рф. І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" кремля порушені", - зазначив Бутусов.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у Брянській області було атаковано 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф. І це вже не вперше, адже раніше по ньому влучали безпілотники, додав він на своєму Tg-каналі.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ", — написав Коваленко, не повідомивши, чим цей склад атакували цього разу.