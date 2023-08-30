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ЗСУ встановили прапор України на лівобережжі Херсонщини

30 серпня 2023, 08:24
ЗСУ встановили прапор України на лівобережжі Херсонщини
Фото: dilovamova.com
Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що на лівому березі Херсонської області підняли український прапор.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Укрінформ

"Основні аспекти бойової роботи залишаються в зоні інформаційної тиші. Посил зрозумілий: ми перейняли естафету та встановили прапор України на Лівому березі для того, щоб місцеві мешканці, які перебувають в окупації і знаходяться під шаленим тиском у зв'язку з майбутніми виборами, які окупанти намагаються просувати, отримали знак підтримки, що лівий берег - це Україна і все буде Україна", - заявила Гуменюк. 

Сьогодні двоє бійців Сил оборони підняли український прапор на лівому березі Херсонської області, неподалік від Антонівського мосту. 

Раніше стало відомо, що за 13 тижнів Україна втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2. 

прапорЗСУХерсонщинаАнтонівський містЛівий беріг

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