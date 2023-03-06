ЗСУ втримають Бахмут у найближчі дні та тижні — австрійський генерал

Генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.

Навіть якщо українські солдати все ж вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні.

Повідомляє телеканал n-tv.

"Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів", - сказав генерал.

І додав: "Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ".