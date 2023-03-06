ЗСУ втримають Бахмут у найближчі дні та тижні — австрійський генерал
Навіть якщо українські солдати все ж вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні.
Повідомляє телеканал n-tv.
"Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів", - сказав генерал.
І додав: "Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ".В сьогоднішньому звіті ISW йшлося про те, що ЗСУ проводить обмежений тактичний відхід у Бахмуті.