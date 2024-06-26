Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру – Bild

26 червня 2024, 14:55
ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону
Фото: Надзвичайні новини
Раніше росіяни намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму.
ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ЗС РФ із мікрорайону "Канал".
 
Про це заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.
 
За його словами, українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.
 
Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками. Раніше ЗС рф намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.
 
"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру", - повідомляє Рьопке.
 
За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від "Каналу". Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.

 

війна в Україніросія окупантиЧасів ЯрЗСУ

Останні матеріали

Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Технології
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 00:19
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється